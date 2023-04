D'on ve la tradició de les paradetes de Sant Jordi?

Una combinació única: roses i llibres

Elde cada any, els carrers de ciutats i pobles d'arreu de Catalunya s'omplen de paradetes, on es venen llibres i roses. El dia de la festivitat més significativa de la cultura catalana, prové de la. El sant, que estava sotmès sota les ordres de l’emperador Dioclecià, es va negar a seguir l’ordre de perseguir els cristians, per la qual cosa va ser martiritzat i decapitat, i, segles més tard, la devoció per la seva figura va ser tan gran que des de l’any 1456 és el patró oficial de Catalunya.Ara bé, la als carrers apareix més tard. Hi ha documents que demostren la presència d'una fira de roses amb motiu de Sant Jordi a la ciutat comtal al. Es respirava un ambient romàntic -assistien sobretot nuvis, promesos i matrimonis joves-, en el que és l'origen del costum de regalar una rosa en aquesta festa, que se celebrava al Palau de la Generalitat.En canvi, l’origen de la tradició de regalar un llibre se situa als, quan l’escriptor valencià Vicent Clavel i Andrés, director de l’editorial Cervantes, va proposar a diferents entitats de l'àmbit de fer una festa per a promoure el llibre a Catalunya. El dia triat va ser elPerò el 1929, durant l’, els llibreters van organitzar-se per sortir al carrer a muntar paradetes per presentar novetats i fomentar la lectura. I la iniciativa va tenir tant d’èxit, que es va decidir de canviar la data i establir com a, coincidint també amb la mort de dos grans autors de la història de la literatura: Cervantes i Shakespeare.El, coincidint amb la, va contribuir a donar un fort impuls a la festivitat i, consegüentment, a la producció editorial catalana. L'impacte de la diada catalana ha estat tan important que el 1995 la conferència general de lava declarar el 23 d’abril Dia Mundial del Llibre i dels Drets d’Autor.

