Espanya es queda sola en el veto a Kosovo en l'espai Schengen

Espanya és l'únic país de l'espai Schengen que no aplicarà l'exempció de visats amb Kosovo, que la Unió Europea ha acordat implementar, a tot tardar, a partir de l'1 de gener del 2024. Així ho ha assegurat aquest divendres el portaveu de Justícia de la Comissió Europea, Christian Wigand. "Entre els països de Schengen, tots menys un (Espanya) han reconegut els documents de viatge de Kosovo, la qual cosa suposa que els qui tinguin passaport kosovar podran viatjar sense visats menys a un país", ha apuntat.



Al seu torn, fonts diplomàtiques espanyoles han obert la porta a fer els ajustos necessaris per aplicar la normativa europea, però sense detallar quina seria la mesura per aconseguir-ho. Sobre el que sí que s'han expressat amb rotunditat és que siguin les que siguin, en cap cas aniran en la línia de reconèixer Kosovo. Si bé, s'han mostrat disposades a tractar la qüestió i han defensat que "encara hi ha temps".

tampoc reconeixen Kosovo, però sí que reconeixen els documents de viatge kosovars, cosa que no fa l'Estat. Aquest fet

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor