Busquen un acusat de pornografia i abusos infantils que no s'ha presentat a judici

L'ha dictat una ordre de recerca, detenció i ingrés a presó per a un home que aquest dimarts no es va presentar al judici contra ell pera menor i elaboració i possessió deinfantil. La Fiscalia li demana més de 12 anys de presó per un delicte continuat d'abús sexual a menor de 16 anys, un d'utilització de menor per a elaboració de material pornogràfic i un de possessió de pornografia infantil.Segons el fiscal, l'acusat va contactar amb la víctima fent-se passar per unfamós, i, després de diverses converses, va incitar-la a realitzar, que els gravés i li enviés les imatges, prometent-li com a recompensa augmentar el nombre de seguidors en el seu compte d'. Els fets van ocórrer entre els anys 2018 i 2019.

