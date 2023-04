Quins són els equips de la Lliga realment més beneficiats i perjudicats pels àrbitres?

Quins equips gaudeixen de més i menys penals que els seus rivals amb un nivell ofensiu similar i quins reben més i menys targetes pel mateix nombre de faltes?

Així s'ha fet aquest notícia



Les dades d'aquest article s'han extret del portal



A banda de la construcció de les ràtios que relacionen els penals amb alguns indicadors de joc ofensiu i les targetes en relació a la quantitat de faltes, s'han pres altres decisions de criteri. El primer gràfic, per exemple, només mostra els equips amb tres anys o més a Primera Divisió en el període analitzat, per evitar biaixos vinculats a una temporada concreta. I de fet, el segon gràfic presentava un problema, i és que alguns equips (o els seus rivals) no havien comès cap penal o havien vist cap targeta vermella en alguna de les temporades. Això impedeix calcular cap ràtio, ja que el denominador seria 0. Per fer-ho, s'ha comptat com si el nombre de penals o cartolines vermelles fos 0,5. Com que aquí interessava l'odre de més a menys beneficiats i no tant la ràtio concreta de penals i targetes, això ha permès situar-los en algun dels extrems de la classificació.



Pel que fa a alguns dels estudis acadèmics consultats per a aquesta notícia (algunes de les conclusions dels quals s'hi esmenten), la majoria es troben citats en

La polèmica al voltant del cas Negreira ha tornat a alimentar el debat sobre suposatsen favor d'un o altre equip. El president del va acusar el Reial Madrid de favors continuats i el club de va respondre traient a passejar Francisco Franco . En futbol, com en tants altres àmbits de la vida, cadascú es veu més les injustícies que l'afecten particularment, però quins són els equips que realment tindrienamb els àrbitres?Malgrat el VAR, les decisions que prenen a cada partit tenen cert marge per a la subjectivitat i poden conduir a, però el problema arriba si aquests no són aleatoris i presenten un biaix permanent. I efectivament, nombrosos estudis han constatat que les decisions dels àrbitres estan condicionades pel nivell dea l'estadi, el resultat en cada moment del partit, la classificació dels dos contendents o per l'origen nacional. Acadèmics han estudiati fins i tot s'ha conclòs que, en partits internacionals, els àrbitres detracten millor els equips dels estats que eren del bàndol capitalista.Ara bé, hi entra també en joc el, com afirmen Laporta i Pérez en sentit contraposat? Les dades cada cop més accessibles del que ocorre damunt del terreny de joc permeten fer-ne algunes aproximacions. En aquest sentit, les decisions més polèmiques acostumen a girar entorn elsreclamats o assenyalats i en el criteri a l'hora de. Són també els aspectes més analitzats acadèmicament, però el seu abordatge no pot ser directe.No n'hi ha prou amb buscar a quins equips els atorguen més penals o els treuen menys targetes, ja que potser es tracta d'aquells que genereno que. Cal, per tant, buscar elements que permetin tenir en compte l'. Així, per ponderar la capacitat ofensiva, es pot tenir en compte la quantitat deo el nombre derealitzats i, en relació a l'agressivitat sobre el camp, es pot computar la quantitat deassenyalades, les quals acostumen a generar poca polèmica, si no comporten més sanció.Així, l'anàlisi es pot fer comparant la quantitat de tocs que cal fer dins de l'àrea, de xuts totals i de xuts a porteria per aconseguir cadascun dels penals a favor, així com quantes faltes cal cometre per rebre una targeta groga o una de vermella. I com que aquestes ràtios també depenen del criteri més o menys estricte de cada àrbitre, una opció passa per comparar si. Això, de fet, és el que definiria l'objectivitat que se'ls pressuposa. I els resultats d'aquest exercici en els partits entre la temporada 2015-16 i l'actual es troben al següent gràfic, per a cadascuna de les cinc ràtios comentades (tres sobre penals i dos sobre targetes).S'hi pot consultar, per exemple, la quantitat de xuts que ha de fer un equip abans no li assenyalin un penal i aquells que han de fer els seus rivals quan juguen contra ell, de mitjana. El valor que apareix per defecte, però, és la diferència entre aquests dos anteriors. I per facilitar-ne la interpretació,per als interessos de l'equip analitzat. Què vol dir això? En el cas dels penals, la diferència indica quants tocs a l'àrea o xuts menys que els seus rivals ha de fer l'equip per cada penal favorable i, en les targetes, quantes faltes més pot fer abans la sanció no impliqui cartolina.Totes les dades són de la temporada 2015-16 a la 2022-23, excepte la ràtio entre penals i tocs a l'àrea, per a la qual es disposa de dades des de la 2017-2018Amb les dades anteriors i pel que fa als equips catalans,. En necessita 62 menys que els seus rivals i, pel que fa als xuts a porteria, 16 menys. Al seu torn,, també de forma destacada: pot fer una falta més que els seus contendents abans de rebre'n una groga i fins a 149 més fins que no n'arribi una de vermella. Pel que fa l'Espanyol, surt perjudicat en relació als penals i beneficiat en les cartolines, però sense destacar tant. I el Madrid només presenta estadístiques una mica favorables pel que fa a targetes grogues.En tot cas, això només són mitjanes globals de diverses temporades. I aquestes podrien variar un any respecte el següent. Allò esperable seria que això fos així i, ja que, en general, no es xiulen gaire penals ni es treuen gaire targetes vermelles i només uns quants d'aquests poden capgirar l'estadística. El següent gràfic mostra aquesta evolució,-sempre segons el criteri establert anteriorment-. En la variable "xuts/penal", per exemple, l'1 és per a l'equip que necessita fer menys xuts en relació als seus rivals per aconseguir un penal a favor. I amb les targetes és al revés: l'1 és per a aquell que pot fer més faltes abans no li treguin cartolina.Els anys que es mostren són aquells en què acaba la temporada (el "16", per exemple, fa referència a l'exercici 2015-16)En la majoria dels equips analitzats, efectivament s'observen alts i baixos aparentment aleatoris, tal com seria previsible. Això indica que determinades decisions concretes poden afectar puntualment, potser a causa d'errors, criteris arbitrals en situacions dubtoses o senzillament una cadena deo un seguit d'entrades lletges que mereixen sancions més dures. I és que les targetes, per exemple,d'una quantitat determinada de faltes, sinó també de la seva gravetat.Ara bé, el gràfic sí que permet constatar com,(o dels que més) pel que fa als penals i targetes vermelles. L'any següent, en canvi, això canvia i ja passa a mostrar una evolució més irregular. Això es deu a que precisament el 2018 van acabar els pagaments investigats al cas Negreira? Aquells que defensen la teoria de la compra d'àrbitres hi podrien veure la mà negra, si bé hi ha també molts elements que hi podrien influir, com l'entrada en funcionament del, la(que va fer variar l'arbitratge, sense públic) o un descens en el nivell de joc. Malgrat que les dades són útils,

