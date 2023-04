Aragonès tanca files amb els Mossos i es compromet a donar «un impuls sense precedents» al cos

El president del Govern,, ha tancat files amb elsi s'ha compromès a donar un "impuls sense precedents" al cos. Ho ha dit en l'acte per celebrar elal Centre Internacional de Convencions del Fòrum de Barcelona. Per la seva banda, el conseller d'Interior,, ha reivindicat la feina feta en els darrers anys i que "només és l'inici del camí". Ha defensat la feminització de la policia, el desplegament de la Policia Marítima i l'impuls a la promoció de nous agents. Al seu torn, el comissari en cap,, ha posat en valor la "maduresa" dels Mossos i ha dit que el "relleu generacional" és "una oportunitat" per incorporar "nous perfils" que siguin un reflex de la societat.La cita ha reunit la cúpula policial del cos, centenars d’agents i les seves famílies per reconèixer la tasca de diversos policies, així com col·laboradors de la societat civil, membres d’altres cossos policials i de la judicatura. A banda d'Aragonès, Elena i Sallent també hi han estat presents el director general de Policia,; el delegat del govern espanyol a Catalunya,; diversos exconsellers d’Interior com; així com d'altres representants del poder judicial i legislatiu.Aragonès ha refermat el compromís "inequívoc" i "sense precedents" del Govern per fer avançar els Mossos i ha dit que l’executiu català continuarà treballant per enfortir el cos i aconseguir una policia "més moderna, feminitzada, amb més recursos i eficaç". Ha esmentat alguns dels grans reptes als quals la policia catalana ha de fer front com són el, el, l’, les noves formes de criminalitat, especialment les que es donen a través de la xarxa, i la lluita contra lesi masclistes. “Hem de seguir dotant el cos dels recursos necessaris per correspondre la vocació de servei de tots els seus membres”, ha assenyalat.Per la seva banda, Sallent, ha assegurat que el cos es troba en una situació de “maduresa” molt apropiada per afrontar els reptes de futur amb garanties i solidesa. “Hem de tenir cal cap on anem per oferir sempre el millor servei públic a al”, ha apuntat el comissari en cap. En aquesta línia, ha considerat que afronta unclau “que ha de suposar una oportunitat” perquè els Mossos s’ajustin a les necessitats de la ciutadania. Així mateix, ha apuntat que ha de permetre també “incorporar” que siguin un reflex de la societat actual i ha posat com a exemple l’aposta per noves tecnologies i també l'aplicació de nous sistemes d’intel·ligència.Al seu torn, Elena ha aprofitat el seu discurs per posar en valor el desplegament de lai seguir treballant perquè es completi el desplegament de competències en aquest àmbit. Ha dit que el cos marítim seguirà estenent-se “perquè els Mossos són allà on passen les coses” i continuaran “exercint les seves competències els set dies de la setmana i les 24 hores del dia”. Tot i això, no s’ha referit de forma explícita a les crítiques rebudes per part de sectors de laque han apuntat una possible “usurpació de competències” en aquest sentit. Elena també ha indicat que és una excel·lent notícia l’acord que permetrà al cos liderar la redacció del Pla Director de Seguretat de lade vela.Aquest 2023 un total de 289 agents han estat reconeguts per la seva tasca i trajectòria professional. Durant l’acte, les autoritats i els màxims comandaments del cos han lliurat les condecoracions posant en valor investigacions com, per exemple, la resolució d’una brutal agressió sexual ai el casen què juntament amb la Guàrdia Civil i Eurojust es va desarticular una organització criminal especialitzada en estafes financeres a nivell mundial. O també el treball desenvolupat per mossos de la Unitat Central d’Inspeccions Oculars per desenvolupar el reactiu, una tècnica pionera que detecta empremtes dactilars a la pell i en superfícies.

