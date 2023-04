Impacte NEWSLETTER QUINZENAL Una mirada positiva i realista per no perdre's en els temps difícils de l'emergència climàtica Subscriu-t'hi

Com celebrar un Temps de Flors en temps de sequera s'ha adaptat a la situació d'excepcionalitat apostant per flors i plantes que requereixini la substitució d'aigua potable perLa regidora de Promoció Econòmica,, ha explicat que un camió cisterna s'encarregarà de repartir aigua als 2que hi haurà repartits per la ciutat i des d'on s'agafarà aigua per regar les instal·lacions. A la capital gironina, del 13 al 21 de maig s'hi podran veure, majoritàriament al Barri Vell però repartits a tretze barris. Enguany, es recuperen espais tancats per la pandèmia i s'estrena com a escenari l'antiga sala de ball Odeon.El primer Temps de Flors després de la pandèmia tampoc podrà ser de normalitat plena perquè s'haurà d'adaptar a la situació de sequera. La regidora Glòria Plana ha detallat que han adoptat un seguit de mesures per complir amb restriccions decretades per l'estat d't i per reduir al màxim el consum de recursos hídrics. Una d'aquestes mesures és utilitzar plantes i flors que necessitin menys aigua.A més, per al reg de supervivència durant els dies que dura Temps de Flors, utilitzaran aigua freàtica. Un camió s'encarregarà d'omplir una xarxa de 25 dipòsits de mil litres que es repartiran estratègicament per diferents punts de la ciutat, a espais exteriors del. N'hi haurà dotze que tindran una ubicació fixa i la resta es col·locaran a punts diferents durant el muntatge dels projectes i durant la mostra segons les necessitats. Amb aquesta aigua, el: “Segurament serà amb motxilles, com aquell qui ensulfata es regarà”. “Així, esperem fer un estalvi important d'aigua”, ha remarcat la regidora.Hi haproposats per poder veure els diferents projectes repartits per la ciutat, uns recorreguts a través dels principals eixos comercials i de les zones verdes urbanes i periurbanes del municipi. A més, també hi haurà dos recorreguts accessibles per a persones amb mobilitat reduïda.

