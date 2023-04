El fill de Negreira, a Hisenda: els diners del Barça servien per pagar transport i àpats als àrbitres

Ha transcendit més informació sobre el. En aquesta ocasió, ha estat El Confidencial qui ha fet pública la declaració de, fill de, davantel 2019. Aleshores, pare i fill estaven sent investigats pel ministeri fiscal i el segon va admetre que, durant la presidència de, va gastar milers d'euros delen acompanyar els àrbitres quan arribaven al Camp Nou, en dietes per aquests col·legiats i en la compra i el manteniment del cotxe amb què ho feia.Javier Enríquez Negreira va negar, però, que aquests diners servissin per comprar ningú, tot i que la seva declaració apuntaria que sí que. De fet, els recollia al seu hotel i era ell qui els portava a l'estadi blaugrana els dies de partit, segons va explicar. En total, a l'li constaven factures per un valor deLa causa general investiga els pagaments dedel Barça a José María Enríquez Negreira entre els anys 2001 i 2018. Els investigats són els expresidents Sandro Rosell i, els exdirectius, i el Barça com a entitat. Els pagaments es remunten al mandat dei van continuar durant la primera etapa de, però en aquests casos els fets ja han prescrit. La tesi de la Fiscalia és que el Barça va pagar diners a Enríquez Negreira per tenir un tracte favorable i adulterar la competició, cosa que no ha estat acreditada per part de l'Agència Tributària.

