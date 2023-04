Gran desplegament d'antiavalots per desnonar una família amb dret a lloguer social al Poblenou de Barcelona

Avui el fons voltor Cerberus ha desnonat la Nancy i el seu fill del pis de Poblenou on hi eren feia 20 anys. El calvari de la Nancy va començar fa anys amb el Banc Sabadell, que tot i estar obligat a fer-li un lloguer social, va optar per desentendre's de les seves obligacions. pic.twitter.com/CwG0tVsv0O — Lucia Martín González (@Lucia_MartinG) April 21, 2023

La Nancy, veïna del barri del Poblenou de Barcelona, ha estat desnonada aquest matí després de viure durant dues dècades al mateix pis. Veïns i militants pel dret a l'habitatge, del PAH i del Sindicat de l'Habitatge de la Verneda i el Besòs, s'hi havien desplaçat per intentat aturar l'execució judicial posant el cos a la porta.i ha aconseguit desfer la protesta. Finalment, s'ha consolidat el desnonament d'una família que, segons contempla la llei catalana. Per contra, com és habitual, el jutge ha considerat insuficient la norma autonòmica per aturar desnonaments i s'ha donat compliment a la petició de la propietat, la immobiliària Promontoria Coliseum, vinculada al fons voltor gegantí Cerberus.Els antiavalots de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) dels Mossos han desplegat fins a vuit furgonetes al carrer Bac de Roda, que ha quedat precintat parcialment. Presentant-se com a policia judicial, han desfet la resistència veïnal i han acabat facilitant el pas de la comitiva, que ha posat fi a la lluita de la Nancy. Fins ara, la dona -que vivia amb el seu fill de 27 anys- havia intentat que la propietat complís l'oferiment de lloguer social, ja queTanmateix, ni amb el contacte amb la propietat ni amb la intermediació de la justícia s'ha posat solució a una realitat que evidencia un dels forats en l'accés a l'habitatge. De fet, aquest mateix divendres,, en aquest cas del barri de la Sagrada Família,del seu pis a l'altra banda del procés judicial,. Per la seva situació de salut -té metàstasi, després d'haver patit un càncer- no s'ha vist amb cor de fer resistència a la porta i ha acabat fent l'entrega de claus. Al marge d'això, els seus casos són gairebé idèntics i s'han donat en un mateix matí a la mateixa ciutat.Un dels portaveu de la PAH a Barcelona, Santi Mas de Xaxàs, ha assenyalat precisament ha dirigit un missatge a tots els que han "celebrat" l'acord per la llei d'habitatge, recordant que si bé es preveu regular els lloguers, finalment no s'han desplegat noves eines amb impacte real per abordar els casos de les famílies pobres., ha apuntat, abans d'afegir que li faria "vergonya" aprovarAixí, si bé els desnonaments s'arriben a produir, el que pot fer l'administració és sancionar l'incompliment de la llei per part dels propietaris per no oferir lloguer social a les famílies vulnerables. En aquest sentit, la regidora d'Habitatge,, ha denunciat queque també es va desentendre d'oferir un lloguer assumible a la família.Finalment, "Cerberus ha ignorat els requeriments municipals", ha assegurat Martín. Tot seguit, ha anunciat queper imposar una multa a la propietat. A més, s'ha referit al dispositiu policial com "un nou desplegament desproporcionat dels Mossos d'Esquadra.

