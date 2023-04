Alerten d'un possible nou terratrèmol devastador a Turquia

Una secció de la falla que va provocar el devastadorel mes de febrer, el cinquè més mortífer de la història , segueix intacta i bloquejada, pel qual podriade la mateixa intensitat quan la fricció s'intensifiqui. És la conclusió principal d'un nou estudi dirigit per lapublicat a la revistaUsant sensors remots, el geofísici els seus col·legues investigadors van documentar el terratrèmol massiu del 6 de febrer que va matar més de 50.000 persones a l'est de Turquia i va fer caure més de 100.000 edificis. "Sabem una mica millor per què ens hem de preparar.", ha explicat Barbot en un comunicat.Els grans terratrèmols són causats pel. Les plaques, peces de l'escorça terrestre que es mouen lentament, es pressionen entre si, acumulant força de manera gradual durant dècades, segles i eons. Quan les plaques finalment llisquen, l'energia s'allibera en forma d'ones viatgeres a través de l'escorça terrestre. El sisme principal de, a Turquia, deva passar el 6 de febrer, seguit d'una rèplica deen una falla separada més a l'oest. Un altre terratrèmol va tenir lloc dues setmanes després, el 20 de febrer, amb unaAra, un traçat de dades mostra l'activitat sísmica i la quantitat de lliscament al llarg de les falles i permet veure que sota elde Turquia hi ha un eixam d'activitat sísmica al llarg de la falla, però sense lliscament. Això significa que part d'aquesta estài és probable que llisqui en qualsevol moment."El que hem vist a les fotos dels edificis que es van esfondrar és que alguns eren blocs, però altres estaven literalment polvoritzats", va dir Barbot, que ho explica per una. Hi ha la possibilitat que aquest terratrèmol hagi produït més tremolors dels previstos als codis de construcció, però caldrà investigar més per poder-ho confirmar.Amb tot, segons apunten els experts,i "la població necessita estar preparada". També la comunitat científica, perquè això "dona l'oportunitat de preparar un experiment de monitoratge per veure com comença i acaba un terratrèmol", ha defensat Barbot.

