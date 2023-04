«PRECIOSA-II», el nou pla de Salut per prevenir les caigudes de dones majors de 75 anys

El Departament de Salut. Sota el nom de, la iniciativa es basa a modificar hàbits no saludables a través d’un programa d’exercicis físics. L’estudi és la segona part d’un primer programa fet per provar l’eficàcia dels exercicis en una petita mostra de dones grans de. Amb les activitats proposades, es busca millorar les condicions d’equilibri, força i estabilitat.Salut recorda que hi ha estudis científics que constaten que la millor condició física va associada a una millor qualitat de vida, a la prevenció de malalties i també de caigudes. PRECIOSA-II es troba ara en fase de treball de camp.és aconseguir entre 300 i 400 participants, les quals suposen aproximadament la meitat de dones majors de 75 anys adscrites al CAP Badia.La intenció és que l’altra meitat. La iniciativa planteja fer activitats en grup amb un nombre reduït de participants, d’entre 8 i 12 persones, amb les quals es fan exercicis físics adaptats a persones grans. Durant dotze sessions d’una hora cadascuna i repartides en sis setmanes, les participants fan un entrenament basat en exercicis OTAGO amb la supervisió d’un fisioterapeuta.Després d’aquestes sis setmanes,al llarg de tot un any a través de monitores especialistes. També reben uns vídeos perquè puguin mantenir la pràctica dels exercicis apresos.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor