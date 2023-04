Laura Borràs torna a intervenir des de l'hemicicle per l'acte de Sant Jordi al Parlament

Laura Borràs torna a intervenir des de l'hemicicle del Parlament en la tradicional celebració de Sant Jordi https://t.co/GG7wN0g2sg pic.twitter.com/ApmYhmta5S — NacióPolítica (@naciopolitica) April 21, 2023

La presidenta del Parlament suspesa,, ha tornat a intervenir des de l'hemicicle de la cambra en el marc de la tradicional lectura de textos deLletres al Parlament". Borràs ha recitat el poema Avui no tinc por, de Rosa Fabregat.A l'edició d'enguany, també hi ha assistit la vicepresidenta primera amb funcions de presidenta,, la consellera de Cultura,, i el conseller de Recerca i Universitats,, entre altres diputats i representants de la societat civil.Així mateix, també ha participat en la celebració, l'actual directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), organisme que va dirigir Borràs entre els anys 2013 i 2017.Borràs ha tornat al faristol de l'hemicicle per primera vegada des que va ser suspesa com a presidenta arran del cas de les adjudicacions irregulars a la ILC , que ha acabat en condemna per prevaricació i falsedat documental contra la presidenta de Junts. Malgrat que ella ha demanat ser restituïda com a presidenta del Parlament, la resta de grups no hi estan d'acord i el debat se situa ara en quant temps li queda com a diputada.La(JEC) va activar la setmana passada la maquinària per apartar-la, en aplicació de la llei electoral i la "inelegibilitat sobrevinguda". El Parlament ha acordat presentar al·legacions perquè Borràs no sigui desposseïda de l'acta fins que no hi hagi sentència ferma. En tot cas, si la JEC actua com en els casos de Torra i Juvillà, desestimarà els arguments del Parlament i retirarà l'escó de Borràs, que deixarà de ser presidenta i diputada.

