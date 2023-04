Xavier Graset s'emociona en directe en una entrevista al fill de Vázquez Montalbán

Gràcies @xgraset pel teu periodisme de veritat. Jo també vaig plorar escoltant-vos. I gràcies infinites al Daniel Vázquez Sallés, per compartir una part de la seva vida a "El príncipe y la muerte". En aquest món de frivolitat i aparença, s'encongeix el cor davant de veritats. ❤️ pic.twitter.com/4BIV4zJobu — Albert Vico Piña (@AlbertVico) April 21, 2023

El llibre, presentat fa tot just dos mesos, és un emocionant homenatge del periodista i escriptor, fill de Daniel Vázquez Montalbán, al seu fill, mort el 30 d'abril de 2021 després d'una llarga lluita contra les seves malalties rares, la sóndrome d'Ondie i la síndrome de Hirschsprung. Tan emocionant, queno va poder reprimir les llàgrimes en l'entrevista d'aquest dijous al Més324.Grasset i Vázquez van trobar-se al plató de televisió per parlar sobre la història de superació del segon, plasmada, en part, en el llibre. "Em semblava terrible com podia haver llançat la vida d'aquesta manera quan", va reflexionar Vázquez.Tot seguit, Graset va voler llegir un fragment del llibre, visiblement emocionat. Va haver d'aturar-se una estona, tal com va anunciar amb un gest de calma amb la mà. "", deia en referència a les pauses no volgudes que havia de fer per recompondre's. Una escena que ha commogut les xarxes socials, que no han dubtat a celebrar la seva naturalitat amb un tema tan dur.

