Noah Matthews serà el primer actor amb síndrome de Down que protagonitzarà una pel·lícula de Disney

L'enèsima adaptació cinematogràfica de la història de, història creada per James Matthew Barrie, arribarà aquest divendres a les petites pantalles de les llars de tot el país. És la tercera de Disney (la primera que fa en carn i ossos, encara que no ho sigui en la cartellera global) i s'estrenarà amb una sonada novetat positiva: Noah Matthews, un jove actor de 15 anys, serà el primer protagonista amb síndrome de Down d'una de les pel·lícules de la companyia.L'intèrpret donarà vida ael líder de la famosa banda dels Nens Perduts que viuen a la illa del País de Mai Més i que lluiten contra el Capità Garfi (que interpretarà). El film duu per títol, isense passar per les sales de cinema. Disney potencia un cop més la diversitat i la inclusió a les seves pel·lícules, un fet que ha generat molta controvèrsia en els sectors més conservadors dels Estats Units.Matthews assegura quei que no hi va haver cap condicionant inicial per part de Disney d'incloure'l en primera instància per tenir síndrome de Down., en obres de teatre, però és la primera vegada que fa el salt al cinema. La crítica nord-americana que ha pogut veure ja el film ha aplaudit la seva feina i celebra la seva integració en la història sense cap mena de condicionant ni paternalisme.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor