Dimiteix el viceprimer ministre del Regne Unit per les acusacions d'assetjament laboral

Nou sisme al govern del. El viceprimer ministre britànic i responsable de Justícia,, ha anunciat aquest divendres la seva dimissió després de ser. Les sospites sobre Raab es remunten a la seva etapa com a ministre d'Exteriors, si bé la investigació va començar el novembre del 2022. Antics companys van relatar situacions d'intimidació i males formes, com recull un informe que ha augmentat la pressió també sobre el primer ministre,Raab ha marxat, però, amb un dard per l'investigador que ha examinat el seu cas, a qui ha acusat de posar elper parlar de pressions i intimidacions, cosa que pot asseure un "" i donar peu a altres denúncies "espúries" contra alts càrrecs. "", ha dit, que s'havia compromès a fer un pas enrere si les indagacions li atribuïen algun tipus d'excés.En la seva carta a Sunak, ha defensat no obstant la seva tasca, al·legant per exemple que un ministre ha d'exercir una "supervisió directa" quan hi ha situacions rellevants, com va passar "en les negociacions del Brexit sobre Gibraltar". Alhora, ha explicat que, "dins uns límits raonables". En aquest sentit,que hagués pogut generar, però ha ressaltat que l'informe no ha constatat cap situació d'insults, crits o "intimidació física".El ja exministre ha aprofitat el seu comiat per reiterar elque, segons ha defensat, "ha demostrat ser un gran primer ministre en temps molt complicats". "Pots comptar amb el meu suport des de l'escó", ha reblat, donant a entendre quemalgrat la seva sortida de l'executiu.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor