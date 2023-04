Resolta la incògnita de l'envelliment: un estudi descobreix per què els cabells es tornen blancs

La primera cana marca un abans i un després a la vida de qui se la troba. Si bé, fins ara, el motiu d'aquesta transició cap a una cabellera blanca era una incògnita. Per aquest motiu, un equip delha estudiat diverses hipòtesis i ha descobert que les responsables són les, encarregades de produir melanina, tal com explica l' estudi publicat a la revistaEn una investigació realitzada durant dos anys amb, que comparteixen moltes similituds amb els humans pel que fa a la pigmentació dels cabells,han trobat que aquestes cèl·lules situades als fol·licles pilosos, a l'arrel dels cabells, anaven esdevenint menys mòbils amb el pas dels anys, fins a deixar de crear pigmentació.Les cèl·lules mare io-io es desplacen per l'interior dels cabells i entren en contacte amb una proteïna que les transforma en, que produeixen la melanina que dona color a aquests cabells. La clau d'aquesta troballa és el descobriment que, tot seguit, fan marxa enrere i recuperen la condició de cèl·lules mare, formant un cicle.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor