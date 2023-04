El temps per Sant Jordi: cel serè... amb un ensurt d'última hora

Un Sant Jordi assolellat, fins a la tarda

Ni fred ni calor

Catalunya arriba a laamb la mala experiència meteorològica del 2022 ben present. Llibreters venedors de roses , famílies, parelles, grups d'amics i persones a títol individual pateixen perquè no es repeteixin els ruixats que van embrutar el darrer. I poden estar tranquils, tot i que hi haurà un ensurt en l'últim moment: la pluja arribarà dissabte a tot el país, amb l'excepció del litoral central i nord, on el cel romandrà amenaçant. Si bé, elpreveu un panorama totalment diferent per diumenge.No serà necessari fer molts càlculs per decidir si és millor sortir a gaudir de la diada al matí o a la tarda. Ambdues opcions seran viables. Això sí, fora de Barcelona, el cel s'anirà omplint deamb el pas de les hores, amb alguns ruixats al Pirineu i Prepirineu a partir de l'hora de dinar. En tot cas, res que recordi a l'experiència de l'any passat.La temperatura serà ideal aquest diumenge. No farà la calor dels dies més estiuencs del mes d'abril, però tampoc caldrà portar més d'un jersei. Una temperatura primaveral. El front que creuarà el territori el dia anterior provocarà una lleugera caiguda del mercuri en els termòmetres catalans, situant-loals diferents punts de la geografia.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor