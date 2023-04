Laura Fa es postula com a candidata a l'alcaldia de Badalona

, periodista de la premsa del cor, columnista a El Periódico i col·laboradora de diversos programes com, ha confessat que es postularia com a candidat a l'alcaldia dede la ciutat ha fet aquestes declaracions dijous al vespre en una entrevista a, on ha presentat el seu darrer llibre, Els pecats de la Xona.La periodista ha assegurati que ha arribat a parlar "amb un partit polític", el qual no ha volgut especificar. Ha afirmat tenir amistat amb, d'ERC, i que la seva alcaldessa preferida de Badalona va ser la socialista. Això, però, no significa que es mogui cap a cap dels dos partits, ha explicat Fa.Ha assegurat que no és un salt que farà de manera immediata, però que té intenció de fer-lo. Davant la incredulitat del presentador, que no es creia les paraules de la periodista, ella mateixa ha estat molt taxativa., ha sentenciat.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor