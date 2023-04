Si no pagues, adeu al verificat blau de Twitter: Elon Musk compleix la seva amenaça

Què passarà amb les insígnes blaves anteriors?

És igual si etsSi no has pagat per Twitter Blue, acabes de perdre el verificat blau. Elon Musk ha tornat a fer esclatar la comunitat de milions d'usuaris que aglutina la xarxa social després d'aplicar la seva amenaça:. Així de senzill.La xarxa social Twitterheretades per l'anterior cúpula empresarial. En aquelles hi havia personalitats de tota mena que, a través dels mecanismes de verificació de l'empresa, aconseguien tenir aquesta verificació.o per ser comunicador o periodista verídic i, també, amb rellevància. Tot això queda en orris.La xarxa social jheretades, de manera que els usuaris individuals que vulguin mantenir-la havien d'accedir a una subscripció Twitter Blue. Les organitzacions i empreses que també volguessin rebre un verificat devien pagar una altra dirigida a elles, anomenada Organitzacions verificades.Tot i això, han estat molts els comptes que des de principis d'aquest mes han mantingut la insígnia blava sense haver pagat una subscripció. Per esmenar aquesta situació, l'actual propietari de Twitter,en què es retirarien les insígnies blaves heretades seria el 20 d'abril, com així ha passat finalment.Les insígnies blaves heretades es van obtenir mitjançant el procediment antic i gratuït que només exigia a l'usuari interessat sol·licitar-ne la verificació i complir una sèrie de requisits.assegurant que l'usuari o l'organització que la gestionava era qui deia ser i que, a més, era un actor notable per al debat públic.Aquest sistema mai va convèncerPer això, amb el seu nou paper com a propietari de la xarxa social, va incorporar la insígnia blava a la subscripció Twitter Blue, perquè qui volgués tenir-la només hagués de pagar per ella, encara que també havia de complir uns requisits.

