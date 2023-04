El BOE deroga la Constitució per error durant uns minuts

Error garrafal de la base de dades del Butlletí Oficial de l'Estat.que estan lligades directament de la Carta Magna, durant el matí d'aquest dijous. Segons va informar Confilegal i han confirmat altres mitjans espanyols,Totes les normes afectades. Inclosa, evidentment, la Constitució. No va arribar al quart d'hora perquè després que diversos mitjans especialitzats alertessin sobre l'incident, es va esmenar l'error gràcies a la tasca dels tècnics del govern espanyol.En principi,que passi una cosa com aquesta, ja que la base de dades afectada era merament informativa. De fet, així s'anuncia a la mateixa web. És un error informàtic, però quela situació. No és la primera vegada, afirmen els mitjans especialitzats, que passen aquestes circumstàncies amb altres lleis.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor