13:58 Sánchez reclama a PP i Vox, des de Doñana, que abandonin la "supèrbia" i "tornin al camí de la legalitat europea" en el respecte al medi ambient



El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha visitat aquest dijous Doñana i ha demanat a PP i Vox que abandonin "postures superbes" i retornin "al camí de la legalitat europea". Sánchez s'ha referit així al conflicte obert a Andalusia i ha recalcat a les forces de la dreta i l'extema dreta la necessitat del "respecte al medi ambient i la conscienciació sobre els efectes de l'emergència climàtica sobre sistemes tan fràgils com el parc de Doñana". El president espanyol ha mostrat públicament el seu desacord amb el projecte de llei que PP i Vox impulsen al Parlament andalús per regularitzar regadius a Doñana, fet que ha provocat una advertència de la Comissió Europea i l'anunci del govern de coalició que portarà l'acord al Tribunal Constitucional si s'acaba aprovant.

13:54 El Parlament demana al govern espanyol que reconegui la incapacitat permanent als malalts d'ELA des del moment del diagnòstic El Parlament demana a l'Estat que reconegui la incapacitat permanent als malalts d'ELA des del moment del diagnòstic i al Govern que es comprometi a "prestar-los els serveis que siguin de la seva competència amb tots els mitjans necessaris". En una moció de Ciutadans aprovada al ple d'aquest dijous, la cambra també insta el Govern a encarregar una auditoria "completa" del sistema de serveis socials i presentar-la en sis mesos. A més, exigeix a l'executiu "actualitzar la cartera de serveis socials que posi al dia, amb estàndards actuals, l'oferta de serveis socials, la quantia de les prestacions i les ràtios cuidador/persona dependent".

13:03 Bolaños intercanviarà unes paraules amb Aragonès, però no s'hi reunirà



El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, coincidirà amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, aquest divendres a la tarda, durant l'acte d'inauguració de la Fira d'Abril, però només té previst intercanviar-hi unes paraules i no s'hi reunirà. Ho ha dit durant una visita al monestir de Montserrat, on sí que s'ha reunit amb l'abat Manel Gasch per conèixer, de primera mà, el projecte del Mil·lenari. Sobre l'acord de claredat, Bolaños ha dit que Espanya no vol "fer passos enrere" i entrar "en un bucle del passat", amb fórmules que, segons assegura, "no van solucionar res" i van portar la societat "fins al precipici". Bolaños ha iniciat aquest dijous una gira de quatre dies per Catalunya en plena precampanya.

12:16 Illa regala llibres a Aragonès i als presidents dels grups parlamentaris per Sant Jordi



El líder del PSC i cap de l'oposició, Salvador Illa, ha regalat llibres al president de la Generalitat i als líders dels grups parlamentaris amb motiu de Sant Jordi. Illa ha obsequiat Pere Aragonès amb 'El año del búfalo', de Javier Pérez Andújar. A Josep Maria Jové (ERC) li ha regalat 'Una salida honrosa', d'Éric Vuillard; a Albert Batet (Junts), 'Francesc Cambó: l'últim retrat', de Borja de Riquer. A Ignacio Garriga (Vox) li ha regalat 'Les nostres mares', de Gemma Ruiz. A Jéssica Albiach (ECP), 'No callar', de Javier Cercas; i a Carlos Carrizosa (Cs), 'La mestra i la Bèstia', d'Imma Monsó. A Dolors Sabater (CUP), 'El peligro de estar cuerda', de Rosa Montero i a Alejandro Fernández (PP), 'Hijos de la fábula', de Fernando Aramburu.

10:53 Montero carrega contra el PSOE per la reforma de la llei del "només sí és sí": "És un pas enrere per als drets de les dones"



La protagonista de la jornada i al punt de mira de moltes de les crítiques dels grups parlamentaris, Irene Montero, ha assegurat que és el "dia més difícil que ha viscut com a ministra". "Va costar molts anys de mobilitzacions i de lluita feminista per posar el consentiment al centre, i la reacció a aquesta llei ha suposat una tornada enrere", ha dit, i ha criticat que s'hagi de tornar a sentir que "el consentiment és un teatre". "Era necessari un canvi en el codi penal perquè només el consentiment determinés l'agressió sexual", ha insistit. La ministra d'Igualtat ha lamentat que es torni al model de la violència i la intimidació, que suposa una "tornada enrere". "El consentiment no és un teatre, encara que ho digui qui redacta la proposta que avui es vota", ha lamentat. Montero ha dit al PSOE que l'ofensiva conra la llei del "només sí és sí" és una ofensvia contra el govern espanyol i el president del govern espanyol, i ha lamentat que no s'hagi pogut travar una resposta unitària. "Vam fer propostes i vam cedir per trobar una resposta unitària", ha recordat la ministra.

10:33 Jordà exigeix al govern espanyol "mesures fiscals" per afrontar la sequera



La consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, ha reclamat aquest dijous al govern espanyol "mesures fiscals" per afrontar la sequera i ha insistit que cal un nou decret espanyol que inclogui Catalunya. "Evidentment que no n'hi ha prou amb flexibilitzar la PAC", ha replicat Jordà al ministre d'agricultura Luis Planas, que demanarà a la Comissió Europea "mesures de flexibilització o de caràcter excepcional" en l'aplicació de les normes de la política agrària comuna (PAC), tal com va anunciar dimecres. Al ple del Parlament, Jordà ha avisat que els models meteorològics no indiquen "gaires bones notícies i que els boscos catalans estan "molt secs" i "estressats".

09:48 Sis ministres de Sánchez celebraran Sant Jordi a Barcelona i aprofitaran per fer campanya



Sis ministres del govern espanyol celebraran Sant Jordi a Barcelona i aprofitaran per fer campanya. Són tres del PSOE (Félix Bolaños, Miquel Iceta i Raquel Sánchez) i tres de Podem (Yolanda Díaz, Irene Montero i Joan Subirats). Tots ells coincidiran dissabte a la Festa de Sant Jordi que organitza La Vanguardia, segons ha avançat el diari. El ministre de la Presidència, Fèlix Bolaños, ja és a Catalunya i avui visita Montserrat. La ministra Yolanda Díaz assistirà dissabte en un acte de precampanya amb l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, al Palau de Congressos de Barcelona. I el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, també celebrarà el dia del llibre i la rosa a Catalunya. Assistirà a actes de partit i al torneig Godó de tenis.