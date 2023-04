Polèmica pels sous dels presentadors del Benidorm Fest després de revelar quant cobren

anda esta pequeñísima, testimonial y simbólica diferencia de cobrar 35.000€ menos que mis dos compañeros presentadores del Benidorm fest fíjate qué risa y qué bien me sienta 🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡 pic.twitter.com/to5UU5ARJ9 — InésHernand (@InesRisotas) April 19, 2023

Soy consciente de mi privilegio. Sin entrar en la cuantía, si veis mal el visibilizar una desigualdad laboral por igual desempeño de funciones en más de un 40% salarial, entonces el problema es más grande que el Benidorm Fest👍 — InésHernand (@InesRisotas) April 20, 2023

Ja fa dies que es van fer públics els salaris complets dels presentadors principals del Benidorm Fest, organitzat per RTVE , després d'una investigació del diari Público. El rebombori a xarxes va ser d'escàndol. Ara bé, l'afer ha tornat a saltar pels aires després que, una de les tres presentadores de tot el festival, es queixés públicament que el seu salari estava molt per sota dels altres dos,. En concret, Hernand criticava que ella havia cobrati els altres Una diferència de 35.000 euros que considerava vergonyosa . No ho consideraven així els milers d'usuaris que van convertir-la en trènding tòpic.El portal de transparència deal Benidorm Fest que l'edició anterior. Després de la primera informació, des de la televisió espanyola van rectificar i van afirmar que Vázquez havia percebut. Hernand carregava contra aquesta diferència, que va despertar la fúria de la comunitat a les xarxes socials. Més tard, la presentadora i humorista va intentar rectificar."Sense entrar en la quantitat, si veieu malament visibilitzar una desigualtat laboral per fer les mateixesllavors el problema és més gran que el Benidorm Fest", va acabar escrivint Hernand per intentar finalitzar la polèmica.

