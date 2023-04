El ​«Polònia» reacciona al ja mític «equip del règim» amb un estel·lar Laporta, Florentino.... i Bartomeu

El vostre presi de confiança, FerJanDisco, us porta els hits de la temporada! Comencem amb Floren Civera amb “Que lo detengan”.#PolòniaTV3 pic.twitter.com/8dZY08dPmD — Polònia (@poloniatv3) April 20, 2023

Acabem amb l’última entrada d’aquesta setmana a la llista de “Cantant les 40” amb la tornada d’un cantamañanas. Ell és Josep Maria Bartomeu amb el seu Scatman, el gat còsmic.#PolòniaTV3 pic.twitter.com/UXOcIAE5AD — Polònia (@poloniatv3) April 20, 2023

Elde TV3 ha tornat a fer el que millor sap fer i ha tret el màxim de suc possible a la compareixença del president del Barça, Joan Laporta, sobre el cas Negreira . El programa d'imitacions per excel·lència de la televisió pública ha començat, però, amb el president del Reial Madrid,, que versionant la canço de David Civera Que la detengan, Florentino ha maleït el líder blaugrana, a qui ha acusat de "pagar per guanyar al meu Reial Madrid". Amb un ritme del tot ballable, ha cantat: "Ens ha robat la lliga i digui el que digui, empresoneu-lo ja".Tot seguit, ha aparegut la contrarèplica de Laporta al ja mític, però també polèmic vídeo blanc en què acusava els blaugrana de ser el veritable "equip del règim" . Aquest cop, però, amb el temacle Pongamos que hablo de Madrid, de Joaquín Sabina., ha estat la versió de Can Barça, que ha acusat els blancs de no sortir-se'n amb el joc. "Diuen que ells són uns senyors.... Estan sorpresos per un fet així,", cantava des d'una sala de compareixences el president del Barça.Tampoc podia faltar el tècnic de l'equip català,, que ha anat completament a la seva. Concretament, ha aprofitat el míticper dir què en pensa del joc del Barça últimament. "És per fotre's un tret al cap", ha començat, contundent. "Però aquest cop tinc excusa:, no hi estem acostumats i l'espectacle és depriment", argumentava el noi de Terrassa. Per tancar el cercle ha aparegut l'antic president del club, Josep Mariaque tot versionant Scatman d'Scatman John s'ha limitat a dir que ell és "innocent" i que "Negreira no, no, no"...

