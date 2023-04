L'ANC reuneix els líders de nacions sense estat en un acte sobre independència a Barcelona

L'Organització de Nacions i Pobles No-representats (per les sigles en anglès) ha celebrat aquest dijousordinària de l'entitat a Barcelona. Aprofitant la visita de dignataris de l'UNPO d'arreu del món a la capital catalana, l'Assemblea Nacional Catalana (), que ha exercit d'de l'esdeveniment, ha organitzat una taula rodona sobre autodeterminació i independència. L'acte ha tingut lloc a la sala principal de la Casa Convalescència, al conjunt arquitectònic de l'Hospital de Sant Pau. Més d'en la iniciativa. La presidenta de l'ANC,, ha subratllat que "les minories s'han de mantenir unides i mostrar solidaritat entre elles"."Cada nació té les seves particularitats, però els problemes en joc són els mateixos. És una qüestió de democràcia, drets humans, justícia i llibertat", ha afirmat la màxima representant de l'entitat independentista. Els ponents de l'acte, moderat pel doctor en Ciències, Física i Història Contemporània, han estat el president del Congrés Mundial Uigur, Dolkun Isa; l'exministra d'Afers Exteriors de Somalilàndia i presidenta de l'UNPO, Edna Adan Ismail; la presidenta del Congrés Mundial Sindhi i vicepresidenta de l'UNPO, Rubina Greenwood, i Taimoor Aliassi, membre del Kurdistan Human Rights Association - Geneva."Un país només pot néixer una vegada. El meu país va ser el 12è estat independent africà, però els actuals 42 països africans, molts dels quals encara estaven sota domini colonial quan vam esdevenir independents, ara no ens reconeixen. Somàlia, que ha estat la causa de la nostra destrucció, ha rebut l'autoritat per representar-nos.", ha lamentat l'exministra Adan. Entre d'altres, l'acte ha comptat amb la presència de Joan Ridao, director de l'Institut d'Estudis de l'Autogovern; Xavier Ramos, vicerector d'Economia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB); Jordi Garell, director del Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i Nacionals (CIEMEN), o Agustí Colomines, Càtedra UB Josep Termes.L'UNPO és una organització internacional que té com a objectiudels seus més de 40 membres: pobles indígenes, minories, estats no reconeguts i territoris ocupats., en el marc de l'estratègia internacional de l'entitat de difusió de la causa catalana, la "lluita pel dret a l'autodeterminació" i la denúncia dels "abusos" de l'Estat envers el moviment independentista.

