Surt a la llum la nova samarreta del Barça

💣♦ 𝐋𝐄𝐀𝐊𝐄𝐃: FC Barcelona 23-24 Home Kit Diamond Logo & Diamond Stripes: https://t.co/RDHPIXg2tE — Footy Headlines (@Footy_Headlines) April 18, 2023

La novaper a la temporada 23/24 surt a la llum, segons ha compartit el portal Footy Headlines, especialitzat en samarretes d'equips de futbol. Tal com mostra la imatge,verticals i amples. A diferència de les últimes temporades, les línies tindran un patró de diamant als marges.Elsde les marques confirmades que patrocinaran el club -Nike, Spotify i Acnur- estaran en color blanc, el mateix que lluiran els noms i els dorsals dels jugadors. A més a més, continuarà la senyera en format petit al clatell, un detall que ja s'ha fet pràcticament inherent a la samarreta. Pel que fa a les mànigues, seran granes i a l'escut s'hi introduirà unocult.Ara bé, és important destacar que la nova equipació encara no s'ha fet oficial i això es tracta només d'una filtració, però normalment aquest prestigiós web no acostuma a fallar. Sortirem de dubtes en la presentació que farà el club el

