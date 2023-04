Un menor de 16 anys mor en un accident de moto al Port de la Selva

aquest dijous després de patir un accident deal Port de la Selva (Alt Empordà). L'accident ha passat cap a dos quarts de quatre de la tarda just a l'entrada del municipi quan, per causes que es desconeixen, el ciclomotor que conduïaFins al lloc dels fets s'hi han desplaçat efectius del Servei d'Emergències Mèdiques () i un helicòpter medicalitzat. Els efectius mèdics han intentat reanimar la víctima, però no han pogut fer res per salvar-li la vida.El Servei Català de Trànsit ha informat que, a causa de l'accident,totalment al trànsit.

