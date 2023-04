Mor un home atropellat per un tren a Montcada i Reixac

Un home ha mort aquest dijous per atropellament d'un, al Vallès Occidental, segons ha informat l'Ajuntament del municipi. L'home hauria creuat el pas a nivell del carrerquan les barreres estaven baixades en el moment que passava un comboi semidirecte de la líniadeen direcció Barcelona a 120 quilòmetres per hora.El nombre de morts s'enfila fins a lesa les vies que travessen la ciutat i, al costat de la Plataforma Tracte Just Soterrament Total, ha convocat un minut de silenci per demà, a les dotze del migdia, a la cruïlla del soterrament.L'alcaldessa,, ha donat el condol a la família de la víctima, veí del municipi, i ha demanat a la ciutadania "la màxima prudència" a l'hora depels dos passos a nivell que hi ha al mig del nucli urbà, uns passos, ha recordat, "que desapareixeran quan es faci l'obra del soterrament de la línia R2".Els'ha vist afectat i ha quedat interromput en ambdós sentits de la marxa i els passatgers del tren han baixat dels vagons per anar caminant des de l'altura de l'Ajuntament fins a l'estació. Dues unitats dels Bombers i dues del Sistema d'Emergències Mèdiques, així com diverses de Policia Local i de Mossos d'Esquadra, s'han desplaçat fins al lloc dels fets.

