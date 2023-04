La Moncloa exhumarà Primo de Rivera

Les restes del fundador de La, seran exhumades de l'antic, ara de Cuelgamuros -en aplicació de la llei de memòria històrica- el pròxim dilluns, segons ha avançat la Ser i El País i han confirmat fonts de laLa família de Primo de Rivera ja havia demanat a l'abat deli a la Direcció General de la Conselleria dede la Comunitat deque duguessin a terme l'exhumació en compliment de la llei de memòria democràtica, que va entrar en vigor el passat novembre. Un cop exhumades, la família les inhumarà a un altrecatòlic en la intimitat. Possiblement, segons les mateixes fonts, podria ser al cementiri dede Madrid.L'octubre del 2022, els familiars del falangista ja van comunicar a lala seva determinació d'exhumar les restes de Primo de Rivera, afusellat durant els primers mesos de la. El govern espanyol va agrair aleshores la "predisposició" dels familiars a complir la normativa i retirar les seves restes de laMajor del Valle, prop d'on antigament es trobaven també les del dictador Francisco Franco. Les restes del dictador van ser exhumades el 2019 després de 44 anys enterrat al seu mausoleu. Tot plegat en aplicació de la norma, que estableix que no hi poden haver llocs d'exaltació de la. Llavors, la seva exhumació va comptar amb la presència de la família del dictador, que va carregar elcap almentre se sentien crits de "". Veurem si el procés amb Primo de Rivera acaba sent també una exaltació del feixisme.

