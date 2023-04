Eulàlia Carbonell, nova directora de RAC1 en substitució de Jaume Peral

serà la nova directora dea partir de l'1 de maig després de la destitució de Jaume Peral . Així ho ha comunicat aquest dijous el, amb "l'objectiu de millorar l'organització a les diferents àrees de la ràdio i obtenir una major coordinació interna i amb la resta d'àrees del grup".En paral·lel, el grup de comunicació també ha anunciat la creació de la nova figura de director de continguts, que assumirà, com a responsable del conjunt de la programació radiofònica i antena. La direcció de la ràdio es completa ambal capdavant de l'àrea d'Administració.Els canvis s'emmarquen en el context dels diferents canvis organitzatius que el Grup Godó ha realitzat els darrers mesos:va ser nomenat director general de La Vanguardia iva passar a dirigir les unitats d'impressió i distribució. A l'àrea de comercialització,va assumir la direcció general de Godó Strategies a principis d'any, iva ser promocionat com a director gerent de Mundo Deportivo al gener.La destitució de Peral, però, ha estat la més polèmica. "L'empresa considera oportú incorporar uni no tant als continguts editorials", va explicar. La decisió se li hauria comunicat abans de fer-se oficial. El professional que també va liderar TV3, araCorporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Peral feia quatre anys que treballava a la ràdio del Godó, des del març del 2019.

