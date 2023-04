El PP fitxa Rafa Nadal, familiar proper del tenista

Aquest 28 de maig se celebrena tot l'Estat, però hi ha parlaments autonòmics que també renoven els seus diputats. És el cas de les, que han deixat un episodi curiós a la llista del. I és que la candidataha inclòs a la seva llistaPerò no, no és el tenista. Ara bé, sí que és una figura molt propera del seu entorn familiar. Es tracta de, cosí germà de l'esportista. Anirà de número 14 a la llista del PP ali, tenint en compte que actualment la formació té 16 representants, es troba amb possibilitat d'aconseguir ser diputat.Val a dir que el pare de Nadal Barceló ja va ser regidor del PP ai posteriorment diputat de la formació també al Parlament Balear. Tampoc és el primer vincle d'un familiar del tenista amb el partit presidit per Alberto Núñez Feijóo., tiet i exdirector de l'esportista, ha fitxat per la fundació del PP.

