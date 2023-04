El temps d'aquest divendres: preludi d'un canvi que portarà núvols i precipitacions

Pluja i neu

Demà al matí predominarà el sol, tret de punts de la meitat sud del litoral i prelitoral on hi haurà núvols baixos. A partir de la tarda hi haurà nuvolades al terç oest. Tots els detalls a: https://t.co/dvBoqBQUyJ pic.twitter.com/ilehJqdl6l — Meteocat (@meteocat) April 20, 2023

El cap de setmana, sobretot dissabte, estarà marcat per l'arribada d'un. El preludi serà divendres, quan començarem a notar el canvi de temps. Durant el matí, tindrem nombrososbaixos al litoral sud, a la tarda arribaran a ponent i, amb ells, les primeres precipitacions.Segons la previsió del Servei Meteorlògic de Catalunya (), les temperatures màximes també seran sensiblement més baixes que les experimentades els darrers dies, però les mínimes quedaran similars, encara que pujaran al litoral i a les Terres de l'Ebre.Malgrat tot, predominarà el sol, tret d'alguns punts del territori. Així, la visibilitat serà entre bona i excel·lent, si bé a punts del litoral i al prelitoral sud, sobretot fins a mig matí i de nou a partir del vespre quedarà localment regular per alguns bancs de boira.A partir de mitja tarda s'esperen xàfecs al, i són probables d'altres de locals a punts de l'interior del terç oest. Localment, aniran acompanyats de tempesta i no es descarta que de calamarsa. S'acumularan quantitats de precipitació entre minses i poc abundants. La cota de neu voltarà elsFins a mig matí i de nou a partir del vespre elquedarà fluix i de direcció variable. La resta del dia s'imposarà el component sud entre fluix i moderat, si bé hi haurà cops forts a punts de la meitat nord del litoral, així com a l'interior de les Terres de l'Ebre i a sotavent del prelitoral sud., tot i el sistema frontal, seràdurant tot el cap de setmana.

