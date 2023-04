Torna el mític «Grand Prix» 18 anys després, però sense vaquetes

El mític concurstorna a. El Consell d'Administració deha donat llum verda al retorn del format 18 anys després de l'última emissió, però amb un canvi per adaptar-lo als nous temps: no hi haurà, que seran substituïdes per aparells automatitzats, sense deixar clara la fórmula final.El programa, per ara, tindrà una edició estival amb algunes de lesiguals a les que es van celebrar entre 1995 i 2005, i algunes de noves. El format serà, però, en essència molt similar: dos pobles de diferents punts de l'competiran un contra l'altre amb els veïns com a protagonistes.En concret, es gravaran set programes que s'emetran entre els mesos de juliol i agost, amb un cost de 3,8 milions d'euros per a la televisió pública espanyola. La incògnita que encara queda per resoldre és qui presentarà el concurs, que fa gairebé dues dècades va tenircom a cara visible.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor