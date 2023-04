El coet Starship, el més potent de la història, explota poc després d'enlairar-se

Así explotó el cohete más potente del mundo Starship a los minutos de haber despegado. Incluso con esta explosión deja lecciones e información para mejoras futuras del escudo térmico. Es prueba y error, dice Elon Musk. pic.twitter.com/RmdF7ixC1e — Mauro Albornoz (@Mau_Albornoz) April 20, 2023

I això ja és una fita, però ha explotat quatre minuts més tard. El compte enrere ha hagut de retrocedir-se fins a dues vegades perquè l'equip, l'empresa del magnat Elon Musk que lidera l'operació, fes els últims controls i s'assegurés que tot anava com estava previst abans de continuar amb els segons finals. Alguns motors no han arribat a encendre's, però ha continuat volant i intentant assolir l'òrbita. El vol del coet no ha seguit la trajectòria esperada i ha acabat fet miques en l'aire.Tot plegat ha passat aquest dijous després d'haver aconseguit superar els problemes tècnics que va patir dilluns . En concret, aquesta era la primera prova de vol del prototip de nau interplanetària, la més gran del món. Aquest havia de ser el seu primer vol a l'espai. Estava previst que la nau volés al voltant de la Terra una vegada, amb l'objectiu d'amarar a l', a prop de Hawaii, cosa que finalment no podrà fer.Integrada en un coet, a la seu texanai amb unaquan està totalment desplegat, Starship és un sistema de transport"dissenyat per treure tant la tripulació com la càrrega a l'òrbita terrestre, ajudar la humanitat a tornar a la Lluna i viatjar a Mart i més enllà", ha explicat la mateixa companyia en un comunicat. Tanmateix, ladel vehicle també bat rècords per la seva mida, amb 146 metres.Fins aquest dijous, l'equip de SpaceX ha completatde vol per sota l'òrbita terrestre per ajudar a validar el disseny del vehicle i demostrar que la nau pot volar a través de la fase subsònica d'entrada abans de tornar a encendre els seus motors i canviar a una configuració vertical per aterrar. En referència al coet Super Heavy, s'ha aconseguit dur a terme la, amb 31. Gràcies a això, la nau hauria estat també la més potent mai llençada a l'espai.

