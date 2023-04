Mor Josep Maria Fusté, llegendari jugador del Barça dels anys seixanta

Mor Josep Maria Fusté, un dels referents del Barça de la dècada dels seixanta (1962-72), etapa en què va jugar 406 partits i va marcar 117 gols.

El barcelonisme mai t'oblidarà. Descansi en pau. pic.twitter.com/xrkI5lRCnw — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) April 20, 2023

Dol al. El llegendari jugador i capità del club,, ha mort aquest dijous als 82 anys. Nascut a, va arribar a l'entitat blaugrana quan només tenia 12 anys i va passar per totes les categories inferiors del club. Al primer equip, va militar-hi del 1962 al 1971, temporades en què va guanya tres, i una. En total, va disputar 406 partits i va marcar 117 gols.El club, en el comunicat en què ha transmès la mort de l'exfutbolista lleidatà, l'ha recordat com un grani un dels jugadors més carismàtics durant la dècada dels anys seixanta i n'ha destacat la seva, sentit de l’anticipació, visió de joc, depurada tècnica i potent xut. "Si Fusté jugava un bon partit, els seus companys també", ha apuntat el club.Després de retirar-se del futbol, Fusté va seguir vinculat a l'entitat blaugrana. Del 1976 al 1989 va ser el màxim responsable de l'del Barça i en els comicis d'aquest últim any va arribar a ser precandidat a la presidència. Des del 2010 i fins a la seva mort també erade la junta directiva.

