Bolaños torna a tancar la porta a l’acord de claredat: «Espanya no vol entrar en un bucle del passat»

Fa gairebé sis mesos queva posar damunt la taula l'acord de claredat per definir el futur polític de Catalunya i a hores d'ara encara no està clar si el govern espanyol s'obrirà o no a parlar-ne. Si bé algunes veus de l'executiu de Sánchez han mostrat predisposició per abordar-ho , aquest dijous el ministre de la Presidència,, ha tornat a tancar la porta a la proposta que busca establir les bases per a un referèndum acordat. "Espanya no vol feri entrar en un bucle del passat", ha declarat davant dels mitjans en el marc de laque està fent a, i que s'allargarà durant quatre dies.Les declaracions de Bolaños arriben un dia després que el president de la Generalitat hagi abordat amb el comitè d'experts com serà lade l'acord, a partir de cinc preguntes àmplies per començar a esbossar propostes concretes per desbloquejar el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat. D'aquesta manera, la primera etapa de la proposta del Govern d'ERC passa per unaque serà elaborada per nou experts de sensibilitats diverses. La idea és traslladar una proposta que a principis dees traslladaria al govern espanyol.Però Bolaños no vol sentir-ne a parlar. Ha estat durant una visita alquan ha assegurat no vol una Catalunya que visqui, com abans, "". "Avui a Catalunya es, els catalans que pensen diferent arriben a acords. La Catalunya del 2023 mira al futur i en res s'assembla a la Catalunya del 2017", ha subratllat. Així mateix, ha plantejat que aquest debat no és el que interessa a la societat: "Nosaltres apostem per parlar del que interessa a la gent. No per fórmules que no van solucionar res i que van portar la societat a un pas del precipici", ha afegit.El ministre de la Presidència serà a Catalunya durant, coincidint amb laon Pedro Sánchez té totes les esperances posades per aconseguir uns bons resultats a Catalunya. Tan és així que el dia depassejaran pels carrers de les ciutats catalanes, acompanyant també als candidats dels municipis.Malgrat que Bolaños serà a Catalunya quatre dies,. Sí que coincidiran el divendres durant l'acte d'inauguració de la Fira d'Abril, però només intercanviaran unes paraules i no hi ha prevista cap reunió.

