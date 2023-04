Una jove de 16 anys denuncia a la policia haver estat agredida sexualment per diversos familiars a Barcelona

a la Guàrdia Urbana de Barcelona. Segons ha avançat, la jove es va acostar a una patrulla del cos policial barceloní aquest dijous a la matinada per denunciar que l'estaven agredint en aquells moments. Els fets, almenys els de la denúncia d'ella,Els agents la van conduir a dependències policials i després, centre de referència per a la violència sexual que es comet a Barcelona. Allà, segons expliquen des del diari, ha estat atesa i examinada. Elshan iniciat una investigació per aclarir els fets. A més,perquè es facin càrrec de la menor d'edat mentre duri la investigació.

