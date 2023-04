Mor de càncer Bastian, el «germanet petit» de 14 anys del cantant Maluma

Commoció al món de la música urbana.havia apadrinat com el seu "germanet petit", ha mort aquest dijous víctima de la malaltia. El mateix cantant colombià ha notificat la notícia a través de les seves xarxes socials, amb unes sentides paraules d'homenatge pel qual anomenava "s". "Amb el cor trencat a trossos els he d'informar per aquest mitjà que Bastian ha marxat d'aquest pla terrenal", ha escrit Maluma.La seva relació d'amistat començaria, quan el jove Bastian, que en aquell moment acabava de fer, i la seva història dede Maluma. Aquest, després de conèixer les dificultats econòmiques per les quals passava l'adolescent i la seva família, el va apadrinar i el va ajudar en intentar combatre la malaltia.El cantant va arribar a comprar una casa pel nen i per la seva família, perquè poguessin gestionar el càncer de la millor manera possible. "però el millor era el descans. Força a tots els que van tenir el plaer de conèixer Bastian, 'El Nen Somriures'. T'estimo, t'estimaré per sempre, el meu Príncep. Ens veiem pel camí", ha signat Maluma en el seu post a Instagram.

