Boye afirma a l'Eurocambra que l'espionatge de Pegasus «és un atac contra la minoria nacional catalana»

L'advocatha denunciat al Parlament Europeu haver estat espiat mentre treballava en el cas de la immunitat de l'eurodiputat i expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, i dels eurodiputats i exconsellers Toni Comín i Clara Ponsatí. En concret, Boye ha declarat a la, on també ha alertat que aquest fet -el de l'espionatge- "afecta la integritat i el secret" del procés de la seva feina i és un atac a la mateixa integritat de l'Eurocambra i Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE).En una intervenció al comitè de la cambra sobre Pegasus, Boye ha apuntat que l'espionatge del cas Pegasus" i ha dit que. A més, ha apuntat que el fet que el mateix jutge que autoritzava l'espionatge decidís sobre els recursos dels eurodiputats de Junts demostra "problemes sistèmics" en el sistema judicial de l'Estat.L'Eurocambra ja va demanar urgència a l'Estat perquè col·laborés amb la justícia per esclarir l'espionatge a l'independentisme.el passat mes de març sobre el paper del govern espanyol durant la missió. A més, lamentaven no haver-se trobat amb cap ministre, però

