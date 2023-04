Fuga dels regidors de Ciutadans cap al PP a Castelldefels «per 300 vots»

La dreta espanyola es baralla per l'hegemonia a les eleccions municipals in'ha viscut una nova mostra. Els dos regidors de-un d'ell nomenat candidat de la formació per als comicis del 28 de maig- s'han fugat cap alperquè, segons diuen, només queden "300 vots" perquè el candidat popularaconsegueixi la majoria absoluta.Tot va començar aquest dimecres al migdia, quan, de manera imprevista, elde Ciutadans va decidir prescindir del regidorcom a candidat a l'alcaldia del municipi del Baix Llobregat. La formació taronja va al·legar una suposada pèrdua de confiança cap al seu alcaldable per "falta de lleialtat" i "incapacitat de construir un projecte solvent".Massana va ser candidat de la formació el 2015, quan va irrompre al municipi amb dos regidors que va poder mantenir el 2019. Ara, però, segons explicaven fonts de Ciutadans a l'ACN, el regidor feia setmanes que no responia als seusper preparar les eleccions. Tot feia sospitar del transfuguisme que es va confirmar hores després de l'actuació del Comitè Autonòmic de la formació d'A última hora de la tarda d'aquest dimecres, el PP feia oficial que els dos regidors de Ciutadans, el mateix Massana i, s'integraven a la candidatura de Reyes com a independents perquè les enquestes diuen que només queden aquests tres centenars de vots per assolir laa Castelldefels. Actualment, el PP suma vuit regidors, quan per fer majoria absoluta en necessiten 13.El PP i els dos exregidors de Ciutadans asseguren que "aglutinar tot el vot en un sol partit amb opcions reals d'aconseguir l'alcaldia". No hi ha cap factor ideològic de pes. L'únic argument per canviar de partit és evitar el "pacte de perdedors" que ha evitat que el PP, malgrat guanyar els comicis en les últimes tres ocasions, només hagi pogut ocupar l'alcaldi en el període entre 2011 i 2015. Des de llavors, la batllia ha estat per(candidatura propera ai els) durant dos anys i en els últims sis pelEl moviment no és casual. Castelldefels és un dels punts on el PP es vol fer fort a Catalunya. El municipi del Baix Llobregat és una de les tres cartes de resurrecció de la formació popular , juntament amb la de Daniel Sirera a Barcelona i la de Xavier Garcia Albiol a Badalona . Actualment, cal recordar que els d'només governen un municipi català,

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor