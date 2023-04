Alerta de Salut: ordena la retirada de 70 productes de cosmètica que contenen substàncies prohibides

Quins són els productes afectats?

del mercat perquè contenen substàncies prohibides i, a més, incompleixen diverses normatives europees que fan referència a aquesta mena d'articles. El Govern ha exigit a l'empresasituada a Viladecans, que comenci a treure de la circulació tots aquests productes. La firmaa les seves fàbriquespel que fa a certs ingredients en els seus productes.Es tracta d'aigües de colònia i perfums que han estat. També estan incorrectament etiquetats i contenen substàncies prohibides en productes cosmètics segons la legislació europea actual. Així mateix, no hi ha constància que hagin estat comunicats al(CPNP).Per tot plegat,i que, en cas que ja en tinguin a casa, deixin d’utilitzar-los de manera immediata. El Govern també ha demanat als establiments immobilitzar i cessar la comercialització d’aquests productes i contactar amb els proveïdors per gestionar la devolució de les unitats que ja tinguin a les botigues.A banda,ha fet arribar als alcaldes i alcaldesses de tots els ajuntaments catalans, una alerta sanitària sobre aquest tema per demanar-los que en facin la màxima difusió.

