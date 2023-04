La(JEZ), vinculada a la Junta Electoral Central (JEC), ha ordenat a lavint-i-quatre hores per retirar la pancarta de suport als presos polítics i exiliats de la façana de l'ajuntament. També ha ordenat que es retiri el llaç groc de l'edifici situat a l'Eix Comercial. Aquesta petició arriba després que la regidorahagi denunciat a la JEZ de la no retirada del cartell ni delL'exregidora de Ciutadans ha alertat de les conseqüències de desobeir aquest mandat alhora que ha recordat el cas de, inhabilitat per a càrrecs públics per no haver retirat el llaç groc de la façana quan va ser requerit per la junta.Ángeles Ribesi ha advertit que si no ho fa en el termini fixat podria incórrer en un delicte de desobediència a l'autoritat.que l'ajuntament ha de representar tots els ciutadans "per igual" sense importar la seva ideologia política.

