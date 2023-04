Tallada la C-32 al seu pas per Vilanova i la Geltrú per un camió incendiat

⚫ L'incendi d'un camió, segons les primeres informacions, a la C-32 a Vilanova i la Geltrú talla la via totalment



Molta precaució i seguiu les indicacions de @mossos pic.twitter.com/pv4N586RrJ — Trànsit (@transit) April 20, 2023

per l'incendi d'un camió en què hauria resultat ferit el conductor del vehicle, segons han indicat fonts dels. L'avís s'ha rebut a les 07.59 hores i els fets han tingut lloc al quilòmetre 22 de la via, a l'altura deFins al lloc dels fets s'hi han desplaçat tres dotacions del cos. A hores d'ara s'acumulen diversos quilòmetres de retencions en aquesta autopista.S'ha habilitat un pas alternatiu per la C-15.

