Barcelona concedirà la medalla d'or al «Pinotxo» a títol pòstum

El mític Pinotxo de la Boqueria

o "", depenent del nivell de confiança que es tingués, rebrà la, la màxima distinció de la capital catalana, a títol pòstum. Així ho ha decidit per unanimitat l'Ajuntament, després que l'11 d'abril, morís als 89 anys l'històric propietari del bar del mercat de la Boqueria en mig de disputes familiars pel negoci Setmanes enrere, la ciutat celebrava que l'històric bar continuava amb vida després de tancar temporalment enmig d'un polèmic traspàs. El passat 21 de març, però, l'eufòria es va rebaixar després que transcendís que la jutgessa del Jutjat Mercantil 9 de la ciutat comtal ordenés com a mesura cautelarde Pinotxo Bar al nou propietari del local de la Boqueria, Egipto SLU.Obert, i amb quatre generacions de la mateixa família conduint-lo, la continuïtat de l'establiment estava en dubte per disputes familiars. Ara, el que està en dubte és el nou nom que adquirirà l'establiment. Pels clients, tota la resta de coses continuen com sempre. La carta està intacta perquè volen mantenir "l'essència" dels diferents plats i menjar que elaboraven els primers amos.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor