Graella de premis de La Grossa del divendres 14 d'abril

Laés el joc de loteria setmanal de. Després de l'èxit aconseguit en la Grossa de Cap d'Any, la de Sant Jordi i la de Sant Joan, cada divendres se celebra unen què només es premia un número, a més de tres reintegraments.

Aquí tens tots els números premiats:

Categoria premis Coincidències Premi per bitllet 1r premi 00990 50.000 € 00989 5.000 € 00991 5.000 € 0990 500 € 990 50 € 90 6 € 1r reintegrament 0 3 € 2n reintegrament 2 3 € 3r reintegrament 1 3 €



Sorteig de la Grossa del divendres: com jugar

Premis de la Grossa del divendres: quant es pot guanyar?

El sorteig se celebra. Tots els participants poden jugar-hi endes de casa seva comprant els bitllets per internet o en els terminals dels punts de venda. En total, es posen a la venda(del 00000 al 99999). Els jugadors es poden abonar a 2, 4, 8 o 12 sortejos consecutius. Tots els premiats tenen un termini deel premi.La Grossa dels divendres només premia uni qui té la butlleta agraciada pot guanyar. També els bitllets amb el númerotenen recompensa: s'emportenamb cadascun d'aquests.Tal com passa en altres sortejos, també tenen premi els bitllets que comparteixen lesamb el guanyador. Així, si coincideixen les quatre últimes es guanyeneuros; en el cas de les tres últimes,euros; per a les dues últimes,euros, i finalment, si només es té l'última xifra igual es guanyeneuros.Els, tres cada setmana, tenen un benefici econòmic decadascun.

