Gairebé un centenar de morts al Iemen per una estampida mentre es repartia ajuda humanitària

Au Yémen, au moins 85 morts et 322 blessées lors d'une bousculade



C'est l'une des plus meurtrières bousculades de ces dix dernières années qui s'est déroulée ce mercredi 19 avril dans la capitale du Yémen. pic.twitter.com/WbOBYjijyo — Le Figaro (@Le_Figaro) April 20, 2023

i desenes més han resultat ferides al Iemen després que es produís una estampida en el moment que es repartia ajuda humanitària a la ciutat de Sanà. L'incident s'ha produït quan se celebrava el final de la festivitat del Ramadà. Com a mínim hi ha 13 persones ferides en estat crític, segons les dades de les autoritats del Iemen i la cadena de televisió. Mitjans internacionals com Le Figaro han pogut mostrar la situació viscuda a través d'imatges,El govern local ha assegurat que els ferits han estat traslladats a hospitals i també ha anunciat que dos comerciants han estat detinguts com a principals sospitosos de provocar aquesta estampida. Per ara, estan investigant les causes de tot plegat., ha traslladat els seus condols a les famílies de les víctimes i ha emfatitzat la importància de prendre mesures urgents per aclarir les causes dels fets, informa l'agència de notícies del Iemen.La guerra al Iemen,, enfronta el govern reconegut internacionalment, ara representat pel Consell Presidencial de Lideratge i que rep el suport de la coalició internacional encapçalada per Aràbia Saudita; i els houthis, que tenen el suport de l'Iran. Els houthis controlen la capital, Sanà, i zones del nord i l'oest del país.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor