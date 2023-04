Notícies del 19 d'abril de 2023

19:12 Sánchez i Biden es reuniran a la casa Blanca el 12 de maig



El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es reunirà amb el seu homòleg nord-americà, Joe Biden, el pròxim 12 de maig a la Casa Blanca, a Washington, segons ha informat la Secretaria d'Estat de Comunicació estatunidenca. La mateixa font indica que la trobada, que coincideix amb el primer dia de la campanya electoral de les municipals del 28-M, permetrà aprofundir en les "ja estretes relacions" entre ambdós països, que són "amics, socis i aliats". Ambdós mandataris reafirmaran el compromís amb el "vincle transatlàntic" -escenificat, entre d'altres en el suport a l'OTAN- i amb suport "ferm" a Ucraïna "davant l'agressió russa".





15:14 El Parlament reconeix l'aranès com a llengua vehicular en l'ensenyament no universitari



El Parlament ha aprovat reconèixer l'aranès com a llengua vehicular en l'ensenyament no universitari amb la proposició de llei de modificació de la disposició addicional de la Llei 8/2022, del 9 de juny, sobre l'ús i l'aprenentatge de les llengües oficials en l'ensenyament no universitari. La tramitació per modificar la llei del català s'ha fet a petició de la síndica d'Aran, Maria Vergés, qui en la seva intervenció ha defensat que el Conselh Generau amb aquesta modificació volia evitar interpretacions "errònies" que posin en risc un sistema "d'èxit" i "únic" a tot l'estat. La síndica ha defensat que era "imprescindible" consolidar l'aranès al sistema educatiu. Vox ha votat en contra i la CUP, Ciutadans i el Grup mixt s'han abstingut.



13:43 El Parlament inicia la via exprés per crear la comarca del Lluçanès



El Parlament ha engegat aquest dimecres el tràmit per lectura única de la llei de creació de la comarca del Lluçanès. Ho ha fet amb 81 vots a favor i 51 en contra. Els vots favorables han estat dels diputats d'ERC, Junts, la CUP i En Comú Podem, mentre que els vots contraris han vingut del PSC-Units, Vox, Cs i el PP. Es tracta d'un pas que permetrà que el tràmit de creació de la nova comarca -la 43a- sigui molt més ràpid. La creació del Lluçanès és una reivindicació històrica i el 'sí' a la nova comarca es va imposar en una consulta celebrada el 2015.

12:29 El PSC acusa l'independentisme de situar les institucions en una situació "crítica" després de la maniobra pel vot de Lluís Puig



Malestar a les files del PSC després de la impossibilitat de vetar que l'exconseller Lluís Puig, exiliat per l'1-O, pugui votar al ple del Parlament. Després de dos ordres del Tribunal Constitucional per anul·lar la seva delegació de vot, les tres formacions independentistes amb presència a la mesa del Parlament han arribat a un acord per habilitar el vot telemàtic per al diputat de Junts, amb el vot en contra del PSC. "És molt greu. Torna a posar les institucions de Catalunya en una situació crítica", ha lamentat la portaveu parlamentària Alícia Romero. Així mateix, ha advertit que el seu partit està estudiant totes les vies jurídiques per impugnar aquest acord, fins i tot demanant empara al TC. Pels socialistes, si mai es regula el vot telemàtic al reglament de la cambra, aquest hauria de ser per casos molt excepcionals: "Si no, podria passar que a l'hemicicle només hi hagués tres diputats", ha advertit. Informa Carme Rocamora.

11:12 El Govern aprovarà el pla sobre l'aigua la segona quinzena de juny i culpa l'anterior direcció de l'ACA del retard



El conseller de Territori, Juli Fernàndez, ha concretat que el Govern té previst aprovar el pla sobre la gestió de l'aigua la segona quinzena de juny. Així ho ha dit en el marc de la sessió de control al Parlament en resposta a una pregunta del PSC-Units i en absència de la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà. El conseller ha responsabilitzat l'anterior direcció de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) del retard. Segons ha dit, quan hi va haver el relleu a la direcció el Govern va prioritzar el pla, que havia estat "deu mesos guardat en un calaix". Fernàndez també ha retret al PSC que "no hagi volgut ser part de la solució" en referència a la manca d'acord en la cimera amb els partits per abordar la sequera.

09:54 Verge acusa el PSOE de "doblegar-se" davant la dreta en la reforma del 'només sí és sí' i adverteix que revictimitzarà les dones



La consellera de Feminismes, Tània Verge, ha lamentat que la reforma del 'només sí és sí' tiri endavant amb l'aliança del PSOE i els partits de la dreta, i ha advertit que els canvis contribuiran a la revictimització de les dones. "És una contrareforma en tota regla, va en contra de les reivindicacions del moviment feminista", ha dit durant la sessió de control al Govern que se celebra al Parlament. Així mateix, ha acusat Pedro Sánchez de "doblegar-se" a la "dreta política, mediàtica i judicial". Informen Oriol March i Carme Rocamora.