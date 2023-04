Per què als coreans els apassiona tant Tossa de Mar?

Des que el novembre de l'any passat la famosa cantant sud-corenava publicar dosa aquesta localitat de la comarca de la Selva no han deixat d'arribar viatgers asiàtics.Han comprovat que venen en totes les estacions. És un degoteig, no pas una massificació, i deixen. Per això, ara l'ajuntament està fent unper veure què és el que realment els interessa, com els poden atraure més enllà dels reclams turístics que apareixen als videoclips de l'artista.Els temes de YooA, amb nom real, tenen milions de reproduccions a Youtube. La cantant és membre del grup de K-pop Oh my girl, una banda molt popular a Corea del Sud. Als videoclips del'artista recorre carrers del centre de Tossa i algunes platges. Gràcies a això, els i les seves fans asiàtiques han pogut conèixer una de les poblacions emblemàtiques de la. A continuació, podeu veure les dues cançons on apareix el municipi català.

