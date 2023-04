Tres nivells en l'escala de riscos

El ple delha adoptat aquest dimecres unaque limita les importacions de tercers països al mercat comunitari d'oli de palma, carn de boví, fusta, cafè , cacau o soja si aquests contribueixen a lai a la degradació forestal.La legislació ha estat aprovada amb 552 vots a favor, 44 en contra i 43 abstencions i si bé no prohibeix cap país o producte,com a requisit per a vendre'ls en el mercat de la Unió Europea (UE). Les companyies també hauran de verificar que aquests productes compleixin amb la legislació pertinent del país de producció, fins i tot sobre drets humans , i que s'hagin respectat els drets dels pobles indígenes afectats.A banda dels productes que, en si mateixos, estan coberts per la nova legislació són, també es protegeixen els altres productes que els contenen o que han estat elaborats o alimentats amb ells, com ara el cuir, la xocolata, els mobles, el cautxú, el carbó vegetal, el material de paper imprès i diversos derivats de l'oli de palma.La Comissió Europea serà l'encarregada de classificar els països, o parts d'ells, com de risc baix, estàndard o alt mitjançant una avaluació objectiva i transparent en eels 18 mesos posteriors a l'entrada en vigor del reglament, queAixí, els productes de països de baix risc estaran subjectes a un procediment simplificat de deguda diligència, mentre que la proporció de controls es realitzarà als operadors segons el nivell de risc del país: 9% per a països d'alt risc, 3% per a risc estàndard i 1% per a baix risc.Les autoritats competents de la UE tindran accés a la informació pertinent proporcionada per les entitats, com ara les coordenades de geolocalització, i faranamb l'ajuda d'eines de seguiment per satèl·lit i anàlisi d'ADN per comprovar d'on procedeixen els productes. Per la seva banda, les sancions per incompliment seran "proporcionades" i dissuasives i lade l'operador o comerciant infractor.

