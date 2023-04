La JEC estira les orelles d'Aragonès pel discurs de l'acord de claredat però descarta sancionar-lo

La Junta Electoral Central () ha acusat el president del Govern,, de no respectar la degudaen procés electoral en l'anunci de l'acord de claredat de l'11 d'abril. D'aquesta manera, la JEC ha estimat parcialment el recurs de Ciutadans, per bé que no ha incoat expedient sancionador.L'ens ha recordat que la Llei Orgànica del Règim Electoral General () prohibeix des de la convocatòria de concursos electorals -en aquest cas els municipals, el pròxim 28 de maig-, qualsevol acte organitzat o finançat pels poders públics que utilitzi expressions similars a les de les campanyes dels partits. Al, estima la JEC, Aragonès va fer servir expressions que utilitzen habitualment les formacions sobiranistes.Durant l'anunci de l'acord de claredat, ha subratllat la JEC, Aragonès va difondre una través d'expressions com ara "tenim un conflicte polític amb l'Estat que continua pendent de resoldre's, agreujat per laque es manté sobre representants de la ciutadania catalana que en aquests moments es troben a l'exili o pendents de judici pel compromís amb l'1 d'octubre".A parer de la JEC, aquesta mena d'apreciacions "són consignes habitualment utilitzades als seus mítings per aquelles forces polítiques que defensen" l'opció sobiranista i, "en difondre-les en el curs d'un acte de naturalesa institucional, el president de la Generalitat va prendre una".En paral·lel, l'acord de la JEC ha subratllat que bona part d'aquestes expressions, per la qual cosa ha considerat que van ser "espontànies" i sense "premeditació". Això, ha continuat, "atenua la reprotxabilitat de la conducta". Per tot plegat, la JEC ha apreciat que les manifestacions d'Aragonès van vulnerar la neutralitat deguda en procés electoral, però ha resolt que no procedeix la incoació d'expedient sancionador. No obstant això, sí que ha instat el cap de l'executiu català a

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor