El taxi desconvoca la vaga al Prat a canvi de millorar l'accés i senyalització a la seva zona

L'acord hauria de permetre la fi de les mobilitzacions

Elshan sortit "satisfets" de la reunió d'aquest dimecres amb la directora de l'aeroport del Prat,, i l'assemblea prevista per aquest dijous preveu suspendre les mobilitzacions. El portaveu d'Élite Taxi,, ha explicat que Aena s'ha compromès a tirar endavant algunes de les reclamacions del sector. Tot i l'entesa,dels taxistes al vestíbul de la T1 per evitar la presència de conductors pirata: "Mentre estiguem nosaltres ho tenen impossible. Si marxem, el viatger serà una víctima potencial".Les millores acordades es concreten en la instal·lació de tres cartells lluminosos a la zona d'arribades de la T1 per indicar la ubicació dels taxis i facilitar-ne la, l'obertura d'una segona rampaa la parada, el reforç de la cartelleria als ascensors o una rosa dels vents amb indicacions sobre totes les opcions de transport., que els taxistes consideren "raonable". Ara esperen que l'empresa compleixi i entretant l'opinió dels portaveus del sector és desconvocar les mobilitzacions a l'aeroport del Prat. "Hem de suspendre", admet Tito Álvarez. El portaveu d'Élite Taxi així ho traslladarà aquest dijous a l'assemblea, que si no hi ha cap contratemps donarà suport a la proposta. Álvarez defensa que les reivindicacions del taxi eren "totalment lògiques" i assumibles per part d'Aena per poder arribar a l'acord que hauria de permetre l'aturada de les mobilitzacions.Segons els taxistes, aquestes mesures faciliten l'accés dels viatges als taxis i posenperquè puguin operar. Tot i això, el sector no vol abaixar la guàrdia i els taxistes continuaran fent acte de presència al vestíbul de la T1 informant els viatgers: "Si hi ha més informació, se l'enganyarà menys". Més enllà de les mesures a curt termini, Aena s'hauria compromès a, com el pintat i el canvi de l'estructura de la zona de recollides, previst per a la tardor. D'altra banda, per al 2024 està projectat un gran restaurant a la zona de recollides.

