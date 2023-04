El CAC, sobre el gag de la Verge del Rocío: és llibertat d’expressió i no vulnera la normativa

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya () ha coincidit unànimement que el gag de la Verge del Rocío al programa Està passant de TV3 “se situa en el marc de l’exercici de la”. Igualment, en un comunicat, l’ens ha afirmat que les expressions satíriques emeses poden resultar “” i “” per les persones que professen la fe catòlica.També han apostat pera l’efecteen els espais d’entreteniment humorístics manifestacions que puguinles persones que professen qualsevol”. El CAC ha dit que l’expressió satírica és una manifestació de la lliure opinió d’idees i ha sentenciat que el gagEl CAC s’ha pronunciat respecte al gag després de la recepció de queixes presentades per la Federació d'Entitats Culturals Andaluses a Catalunya (FECAC), el partit Valents, l’associació E-Cristians i 115 particulars. Després d’haver realitzat un informe, el CAC ha assenyalat que la secció "L’entrevista improvisada" del programa incorpora elements satírics i irònics en el marc d’un programa d’humor, “de manera quecomunicatiu del fragment analitzat ni per la tipologia dels continguts ni pel format audiovisual d’emissió”.“En la paròdia d’entrevista es fa referència a suposades característiques i actituds del personatge de la marededeu del Rocío que, atès que incideixen en creences individuals i col·lectives, podrien ser interpretades per determinades persones com a indegudes, ofensives o de mal gust. També s’indica que el, abandonant el registre humorístic,en tres ocasions diferents”, han apuntat des del CAC.L’organisme ha recordat que laésde l’ésser humà, que l’utilitza “com un instrument de denúncia i de crítica social, i, com a tal, és una manifestació més de la llibertat d’expressió i de creació artística”.Finalment, han assenyalat que la caricatura constitueix una de les vies “més freqüents d’expressar, mitjançant la burla i la ironia, crítiques socials o polítiques que, com a element de participació i de control públic, resulten imprescindibles en tot sistema democràtic”.

